Gabriel Veron vai reforçar o FC Porto

O FC Porto vai pagar cerca de 10,25 milhões de euros por 100 por cento do passe do avançado. Gabriel Veron tem 19 anos e esta temporada leva 2 golos apontados pela equipa de São Paulo.



O jovem brasileiro era um dos jogadores pretendidos por Sérgio Conceição e vai assinar por 5 temporadas.



O interesse do Futebol Clube do Porto em Veron foi adiantado pela RTP no último sábado.