Galeno exterioriza "expectativa boa" do FC Porto no início do estágio no Algarve

“Vejo este grupo todo concentrado para fazer uma grande época. Vamos trabalhar forte, porque não viemos aqui para passear. Estamos cá para nos prepararmos bem e tenho a certeza de que faremos uma boa época”, frisou o extremo luso-brasileiro, de 25 anos, em declarações publicadas através do sítio oficial dos vice-campeões nacionais na Internet.



O FC Porto cumpriu de manhã o primeiro apronto em Vale do Garrão, situado na vila de Almancil, no concelho de Loulé, onde, como sucede desde 2021, evoluirá até ao dia 26.



“Quem não sentir dores não está a treinar bem. Temos estado a trabalhar forte e tenho a certeza de que, quando a próxima época começar, vamos estar prontos para os grandes jogos que aí vêm”, apontou Galeno, esperançado em realizar “uma grande época, melhor do que a passada”, quando se notabilizou com 15 golos e seis assistências em 52 jogos.



Os ‘dragões’ têm um embate de preparação frente ao Portimonense, da I Liga, agendado para quarta-feira, que será antecedido de outros ‘ensaios’ com os galeses do Cardiff City (sábado), do segundo escalão inglês, o Wolverhampton (dia 25), da Premier League, e o também primodivisionário e recém-promovido Estrela da Amadora (26) em solo algarvio.



“Só pensamos nisso. O que importa é sermos campeões nacionais e garanto que iremos dar o melhor em cada jogo e que entraremos com tudo. Todos nos conhecemos bem e queremos dar continuidade ao trabalho da época passada. Acredito que juntos seremos felizes”, completou Galeno, que está a cumprir a segunda passagem pelo FC Porto e já venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.