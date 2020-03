Gaspar vê o FC Porto-Rio Ave a decidir-se no plano psicológico

FC Porto e Rio Ave defrontam-se sábado, no Estádio do Dragão, em jogo da 24.ª jornada do campeonato da I Liga. Gaspar representou os dois emblemas e disse na Antena 1 que o jogo se decidirá a favor da equipa que for psicologicamente mais forte.