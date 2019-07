Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jul, 2019, 08:24 / atualizado em 17 Jul, 2019, 08:24 | FC Porto

O único tento do encontro surgiu aos 29 minutos, num lance de insistência dos “dragões” e em que Octávio, com um pontapé de bicicleta, introduziu a bola na baliza da equipa recém-despromovida ao “Championship” (segundo escalão inglês).





A partida, que se disputou no Estádio Municipal de Albufeira, não voltou a sofrer alterações no marcador, tendo os dois técnicos depois aproveitado para rodar os seus jogadores na segunda metade do encontro.





Da prestação da equipa azul e branca fica a nota de um Soares muito rematador e Danilo a ensaiar os "tiros" de meia distância. Contudo numa apreciação global ficou a ideia de que eficácia continua a ser um problema da equipa dos "dragões".





Em termos globais ficou ainda a convicção de que a força demonstrada pela equipa resultou da prestação dos jogadores que permanecem da época anterior.