Gonçalo Borges renova com FC Porto até 2027

”, indicou o clube.Na nota, o FC Porto lembra que o avançado “atravessou todos os escalões de formação” dos "dragões", desde o sub-15 à equipa B, e que nesse trajeto ajudou na conquista do título nacional de juniores e da Youth League, em 2018/19.”, disse o internacional sub-21, citado pelo clube.Na última época, Gonçalo Borges foi lançado por Sérgio Conceição na parte final do jogo com a B SAD, à 18.ª jornada da I Liga, o que permitiu que o jogador conquistasse também o título de campeão de 2021/22.Na atual pré-época, Gonçalo Borges integra o grupo de 30 jogadores que seguiram na quarta-feira na comitiva do FC Porto para um estágio no Algarve.