Guarda-redes Diogo Costa falhou apresentação do FC Porto por fadiga muscular

Numa nota publicada através do seu sítio oficial, o clube justifica a ausência do habitual titular da baliza portista e detalha ainda que o guarda-redes brasileiro Samuel Portugal manifestou uma indisposição antes do duelo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.



De fora ficaram igualmente João Mário e os brasileiros Gabriel Veron e Evanilson, que continuam a recuperar de lesões e eram os únicos nomes presentes no boletim clínico.



Um golo do inglês Danny Namaso, aos 90+9 minutos, permitiu hoje ao FC Porto empatar 1-1 frente ao Rayo Vallecano, do escalão principal espanhol, que se tinha colocado em vantagem por Álvaro García, aos 82, no seu oitavo desafio de preparação para 2023/24.



O FC Porto vai começar oficialmente a nova temporada em 09 de agosto, ao defrontar o campeão nacional Benfica para a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, cinco dias antes de visitar o terreno do recém-promovido Moreirense na primeira jornada da I Liga.