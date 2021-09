Guarda-redes Marchesín integrado de forma condicionada no treino do FC Porto

A equipa treinada por Sérgio Conceição prossegue com a preparação para o encontro de sexta-feira, diante do Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, da sétima jornada do campeonato, sendo que o central Pepe, ausente do último jogo dos 'dragões' ante Moreirense (5-0), continua em "tratamento" a um edema muscular na perna esquerda.



O clube da invicta volta a treinar na quinta-feira, pelas 10:30, no Centro de Treinos do Olival, antes do técnico portista fazer a antevisão ao desafio com os gilistas, em conferência de imprensa, a partir das 12:00.



Na sexta-feira, o FC Porto, que divide a segunda posição da I Liga com o campeão Sporting, ambos com 14 pontos, defronta em Barcelos o Gil Vicente, atual sétimo classificado, com oito, a partir das 21:15.