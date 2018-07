Guilherme Aguiar desdramatiza críticas de Sérgio Conceição

Em declarações ao jornalista José Carlos Lopes o ex-dirigente portista considerou que Sérgio Conceição se terá precipitado no tempo, ao fazer estas afirmações.



A equipa do FC Porto continua o estágio em Lagos. Sexta-feira defronta o Lille, em jogo a contar para o Torneio Internacional do Algarve, a partir das 20h00, no penúltimo jogo desta fase de preparação.