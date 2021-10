‘Hat-trick’ de Taremi garante vitória do FC Porto em Tondela

Neto Borges inaugurou o marcador aos quatro minutos, mas o hat-trick de Mehdi Taremi (20, 43, 79) permitiu ao FC Porto subir provisoriamente à liderança.Logo aos quatro minutos, na sequência de um livre marcado por Salvador Agra, Neto Borges surpreendeu a defesa dose colocou os beirões em vantagem.O FC Porto tentou reagir, mas Luis Diaz (07 minutos) e Mehdi Taremi (09) não conseguiram superar Pedro Trigueira.Contudo, o iraniano acabaria por fazer o empate, aos 20 minutos, após um cruzamento de João Mário, que chegou aos pés de Taremi, depois de desviar em Evanilson.Aos 28 minutos, uma má saída de bola do Tondela custou a expulsão a Iker Undabarrena, que derrubou Taremi, quando este seguia isolado para a baliza auriverde.Os últimos 15 minutos da primeira parte foram, maioritariamente, jogados no meio-campo do Tondela e, aos 43 minutos, Mehdi Taremi bisou, ao aproveitar uma defesa incompleta de Pedro Trigueira, após um livre de Matheus Uribe.Na segunda parte, Salvador Agra (56) ainda ameaçou num livre direto, mas o Tondela acabou por não conseguir ameaçar a superioridade dosO FC Porto acabou por aumentar a vantagem no marcador aos 79 minutos, com Mehdi Taremi a fazer o, após um excelente passe de Fábio Vieira.Com esta vitória, o FC Porto soma 23 pontos e sobe, provisoriamente, para o primeiro lugar do campeonato da I Liga de futebol, enquanto o Tondela mantém os nove pontos e cai para o 11.º posto.