Herrera diz que momento mais marcante da época 2017/18 foi ver "Casillas chorar"

No dia em que se completam dois anos que os 'dragões' venceram na Luz e passaram para a frente do campeonato, com um golo de Herrera, o agora jogador do Atlético de Madrid admitiu, em declarações às plataformas digitais do FC Porto, que esse jogo "foi importante e o golo inesquecível", mas, ainda assim, aponta outro momento como o mais marcante dessa época.



"Um dos momentos mais importantes foi o jogo em que perdemos com o Belenenses. Dizem que o golo na Luz foi o mais importante, mas sempre soubemos que foi a conversa após o jogo com o Belenenses. Todos assumimos a responsabilidade pela asneira que tínhamos feito. Ver o Iker a falar e a chorar foi o momento mais importante do campeonato. Sem essa conversa no balneário, sem o 'mister' entre nós, como homens, equipa e família, não tínhamos conseguido a vitória na Luz", assumiu o antigo capitão do FC Porto.



Herrera recordou o jogo decisivo na Luz, que o FC Porto venceu por 1-0, com um golo apontado pelo mexicano aos 89 minutos, e lembrou o apoio dos adeptos na saída do Estádio do Dragão, em direção a Lisboa.



"O que me recordo depois do golo, foi a emoção dos adeptos e dos companheiros. Agora imaginem eu. Até estou a suar só de recordar. Um momento inesquecível. Vejo os vídeos e também me arrepio todo. Foi o momento mais importante para mim no futebol pelo que significou", disse.



Nesse ano, o FC Porto foi campeão na última jornada, mesmo sem jogar. Herrera recordou o momento em que os 'dragões' festejaram o título no hotel.



"Ser campeão sem jogar foi top. Lembro-me muito bem dessa palestra do 'mister'. Está tudo bem? Se alguém não estiver bem para jogar que diga'. Ninguém disse nada, todos queriam jogar e muitos foram dormir muito tarde, como eu. Eram umas seis/sete da manhã. O Iker dava cambalhotas no chão... Saímos do hotel, era um mar azul, muita muita gente. Os adeptos agradeciam, era incrível. Nunca vou esquecer os festejos. Foi uma semana de loucos", lembrou ainda.