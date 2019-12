I Liga. FC Porto fecha a jornada com triunfo sobre o Tondela

A equipa de Sérgio Conceição procurou cedo resolver a partida perante o Tondela. Aos 10 minutos, Soares subiu mais alto que a defesa do Tondela e cabeceou para o primeiro golo da noite. Cláudio Ramos nem esboçou reação ao remate do avançado brasileiro.





Pouco depois, contrariedade para a equipa de Natxo González. Bruno Wilson lesionou-se e teve de ser substituído por Yohan Tavares. Passada a meia-hora de jogo, Soares voltou a ser protagonista. Alex Telles marcou um pontapé de canto, Marega tocou ao primeiro poste e o brasileiro bisou.





O único sinal de perigo vindo do Tondela, apareceu por intermédio de João Pedro, que aos 34 minutos, realizou um pontapé cruzado que passou ao lado da baliza de Marchesín.





A segunda metade começou com o domínio portista na partida e Uribe esteve perto do golo, com um remate frontal à baliza de Cláudio Ramos. Dois minutos depois, grande golo FC Porto.





Jogada fantástica de entendimento entre Nakajima e Corona à entrada da área do Tondela e o mexicano serve Otávio com um passe habilidoso para o terceiro tento da noite. Otávio entrou pela área e picou o esférico sobre Cláudio Ramos.





Aos 61 minutos, Nakajima esteve perto de marcar. Asneira de Cláudio Ramos qeu perdeu a posse com a pressão de Soares e o japonês, isolado, rematou para uma grande defesa do internacional português. Poucos minutos depois, Jonathan Toro reclamou grande penalidade que não foi marcada por Manuel Oliveira.







Alex Telles falhou o alvo num livre direto e Fábio Silva e Soares viram Cláudio Ramos fazer duas grandes defesas a remates fortes.







Assim, o FC Porto fecha a 14.ª jornada com um triunfo, passando a somar 35 pontos, menos quatro que o líder Benfica. Na próxima quinta-feira, a equipa de Sérgio Conceição vai receber o Santa Clara para a Taça de Portugal.