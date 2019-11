I Liga. FC Porto vence Desportivo das Aves pela margem mínima

O FC Porto dominou do princípio ao fim a partida e aos 12 minutos colocou-se em vantagem. Grande cruzamento de Otávio para a área avense e Marcano com um remate de primeira e cruzado marcou o primeiro da noite. A bola ainda bateu no poste antes de ir beijar as redes defendidas por Aflalo. Terceiro golo do defesa espanhol no campeonato.











O Desportivo das Aves só conseguiu criar algum perigo de bola parada, com Welinton a ser o primeiro a tentar. O remate saiu longe da baliza de Marchesín. Pouco depois, Hélder Malheiro marcou grande penalidade para o FC Porto por falta de Afonso Figueiredo sobre Bruno Costa. No entanto, o árbitro reviu o lance no VAR e mudou a decisão.





Até ao fim da primeira parte, destaque ainda para um lance de perigo do FC Porto. Grande jogada de Luís Díaz pelo lado esquerdo do ataque dos Dragões, com o colombiano a rematar para defesa muito apertada de Aflalo.





Na segunda metade, a mesma toada. Um FC Porto desinspirado e um Desportivo das Aves com pouca capacidade para criar perigo. Marcano voltou a tentar o golo mas cabeceou à figura de Aflalo. Pouco depois, Pepe esteve perto do 2-0, após cabeceamento perigoso de Pepe que Aflalo defendeu com dificuldade. A bola ainda resvalou na trave.











Soares ainda tentou a sorte mas não acertou na baliza. Primeiro com um cabeceamento e depois com um remate perigoso que saiu ao lado, depois de bater em Falcão. Assim, o FC Porto volta a somar três pontos na Liga Portuguesa e mantém a distância de dois pontos para o líder do campeonato, o Benfica.