I Liga. FC Porto vence Vitória de Guimarães e está a um ponto do Benfica

Um jogo que começou a todo o gás e com o FC Porto a entrar a marcar. Nuam jogada de ataque pelo lado esquerdo, Luís Díaz encontrou Sérgio Oliveira que rematou forte à trave. No ressalto, a bola bate em Douglas e resvala para o fundo da baliza do Vitória de Guimarães.









Aos 18 minutos, Marcano salvou o FC Porto do empate. Grande jogada do Vitória, Florent, já na grande área, cruzou para Marcus Edwards que rematou fora do alcance de Marchesín. O defesa espanhol cortou em cima da linha. Logo depois, o guardião argentino teve de estirar para defender um pontapé forte de Pepê Rodrigues.





No fim da primeira parte, Marega teve a oportunidade de fazer o 2-0 mas rematou ao lado da baliza de Douglas.









O começo da segunda parte trouxe um Vitória de Guimarães mais afoito, com os da casa a chegarem ao empate ao minuto 49. Grande jogada de insistência de Ola John, cruzamento largo para a área portista e Bruno Duarte cabeceou sem oposição. Festa no D. Afonso Henriques com o Vitória a mostrar-se no jogo.





Pouco depois, Bruno Duarte voltou a tentar o golo com um cabeceamento por cima. Aos 60 minutos, uma jogada em profundidade terminou com o golo da vitória do FC Porto. A bola resvala em Frederico Venâncio e Marega aproveita para picar a bola sobre Douglas e fazer o 2-1.









No entanto, o momento do jogo estaria para vir. Depois de marcar o golo, Marega foi insultado pelas bancadas do D. Afonso Henriques e acabou por sair de campo aos 71 minutos. Apesar de vários jogador do FC Porto e Vitória de Guimarães terem tentado parar a ação do jogador maliano, Marega acabou mesmo por sair, enquanto recriminava a atitude das bancadas.





A partida sofreu uma quebra e até ao final da partida Corona podia ter matado o jogo, com um remate por cima, quando o mexicano se encontrava isolado. E já em tempo de descontos, Davidson esteve perto do empate com um remate acrobático que passou a rasar a trave da baliza de Marchesín.





Com este resultado, o FC Porto capitaliza a derrota do Benfica em casa e está apenas a um ponto dos encarnados na Liga Portuguesa.