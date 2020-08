Iker Casillas elogia Sérgio Conceição e fala em época gloriosa

Casillas, afastado do futebol desde que sofreu um enfarte em 1 de maio de 2019 num treino do FC Porto, esteve presente no sábado em Coimbra, onde os azuis e brancos venceram a Taça, tendo sido chamado pelos companheiros para erguer o troféu em conjunto com o capitão Danilo.", referiu Casillas.Numa publicação na rede social Instagram, o ex-futebolista assegura que, "".", concluiu.

O FC Porto conquistou no sábado pela 17.ª vez a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Benfica, por 2-1, conseguindo a "dobradinha", depois de já se ter sagrado campeão nacional.