Internacionais de regresso aos treinos do FC Porto

Lusa Comentários 13 Set, 2019, 09:17 | FC Porto

Os portugueses Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves e Fábio Silva, o argentino Marchesín, o japonês Nakajima, o mexicano Jesús Corona e os colombianos Luis Díaz e Matheus Uribe estiveram à disposição do técnico Sérgio Conceição, no centro de treinos do Olival.

O avançado maliano Marega fez apenas treino condicionado nos últimos dias, mas evoluiu hoje para "treino integrado condicionado", conforme refere a nota no sítio oficial dos `dragões`.

O defesa central Pepe, que sofreu uma contusão no joelho direito com hematoma, continua a treinar condicionado, enquanto Sérgio Oliveira, a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, efetuou tratamento e ginásio.

Na sexta-feira, o FC Porto volta a treinar, pelas 11:00, no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, em igualdade pontual com o Benfica, ambos com nove pontos, e a um do líder Famalicão, defronta o Portimonense, 12.º, com quatro, no domingo, no Estádio Municipal de Portimão, pelas 18:00, num encontro da quinta jornada.