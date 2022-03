Internacionais portugueses regressam aos treinos do FC Porto

Além dos quatro jogadores da equipa das `quinas`, pela qual Vítor Ferreira se estreou, na vitória por 2-0 sobre a Macedónia do Norte, na final do caminho C dos `play-off` europeus de apuramento, no Estádio do Dragão, também o iraniano Taremi integrou o apronto dos `dragões`.

Os internacionais trabalharam sob a orientação de Sérgio Conceição, com vista à receção de segunda-feira ao Santa Clara, da 28.ª jornada do campeonato, mas o treinador do FC Porto continua privado de vários jogadores, informa o clube no sítio oficial na Internet.

Stephen Eustáquio continua ao serviço da seleção do Canadá, enquanto João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges (seleção portuguesa de sub-21), Mbemba (Congo), Zaidu (Nigéria), Grujic (Sérvia) e Uribe (Colômbia) estão ainda a regressar ao Porto.

O boletim clínico da equipa portuense mantém-se inalterado, com Manafá em tratamento e Bruno Costa e Pepê a efetuarem treino condicionado.