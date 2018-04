Irala quer marcar e ganhar na UEFA Youth League

Sexta-feira o FC Porto defronta em Nyon o Chelsea duas vezes vencedor da competição.



Caso ultrapasse o conjunto inglês decide a conquista do troféu, na final de segunda-feira, com o vencedor do encontro entre Barcelona e Manchester City.



Santiago Irala, de 19 anos, que tem como ídolo Radomel Falcao, revela-se como jogador e denota a ambição de conquistar o troféu com a camisola dos azuis e brancos.



Irala, ainda com idade de júnior, já atua pela equipa B dos “dragões”, e revelou à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, as suas ideias para o futuro.