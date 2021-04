Iván Marcano apto em treino do FC Porto com regressos das seleções

Com vista ao jogo de sábado com o Santa Clara, no Estádio do Dragão, o apronto de hoje já teve quase todos os internacionais, com a exceção do nigeriano Zaidu, com Marcano a surgir no boletim clínico como apto.



O defesa ainda não fez qualquer jogo pela equipa principal dos ‘dragões' esta época, com dois jogos pela equipa B, um em fevereiro e outro em 08 de março, a última aparição em campo.



Mbaye, que fez treino integrado condicionado, e outro defesa-central, Pepe, condicionado, surgem também na lista aos cuidados do departamento de saúde.



A equipa de Sérgio Conceição, campeã em título da I Liga e no segundo lugar, atrás do líder Sporting, volta a treinar pelas 11h00 de sexta-feira, também no centro de treinos do Olival.