Iván Marcano e Gonçalo Borges regressam aos convocados do FC Porto

O defesa espanhol e o avançado tinham ficado ausentes dos 'eleitos' do treinador Sérgio Conceição na vitória na visita ao Portimonense (2-0), no sábado, para a nona ronda da I Liga, ao contrário do central brasileiro João Marcelo, que voltou agora a sair das opções.



De fora prosseguem os defesas Pepe e Wilson Manafá, sendo que o internacional luso e capitão do FC Porto é o único futebolista inserido no boletim clínico desde quinta-feira, quando sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno.



O FC Porto, segundo, defronta o Bayer Leverkusen, terceiro, ambos com três pontos, na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na BayArena, em Leverkusen, para a quarta jornada do Grupo B da 'Champions', com arbitragem do romeno István Kovács.



Antes, pelas 17:45, os espanhóis do Atlético de Madrid, no quarto e último lugar, também com três pontos, recebem o tricampeão belga Club Brugge, surpreendente líder isolado, com nove, que até poderá garantir desde já o acesso aos oitavos de final da competição.







Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.



- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu e Wendell.



- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Bruno Costa, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.



- Avançados: Gabriel Veron, Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.