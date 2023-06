Iván Marcano renova com o FC Porto por mais duas épocas

"Iván Marcano renovou o contrato que o liga ao FC Porto por mais duas temporadas, até 2025. O central, que recentemente celebrou o 36.º aniversário, vai entrar em 2023/24 com um total de 28 golos marcados pelo FC Porto, registo que lhe confere o estatuto de defesa mais goleador da história do clube", assinalou o emblema 'azul e branco'.



O defesa está a um jogo de completar 250 presenças pelo FC Porto, desde que chegou no verão de 2014, mantendo-se até 2018, ano em que saiu para a Roma, antes de regressar em 2019/20 para cumprir a sua segunda passagem no clube portista.



"Não gosto muito de falar das épocas a nível individual, mas não tive lesões e isso é importante para mim depois dos maus momentos por que passei no passado. A nível coletivo, foi uma boa época. Tal como disse o presidente, o treinador e os meus companheiros, não foi perfeita porque faltou o campeonato, mas o que queremos tentar fazer na próxima época é ganhar tudo. Somos o FC Porto e somos ganhadores", disse o central, citado pelo clube.



Marcano disse ainda ser um dia de "grande felicidade", com a renovação agora consumada, deixando palavras de agradecimento ao presidente Pinto da Costa, mas também ao clube, pela confiança depositada, bem como aos adeptos, 'staff' e ao treinador.



Pelos 'dragões', o central conquistou três campeonatos, três taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.



Na carreira, Marcano jogou ainda no Racing Santander, clube em que se formou, no Villarreal, Getafe, Olympiacos e Rubin Kazan.



Já Pinto da Costa explicou que a continuidade do espanhol nunca esteve em causa e que a renovação surge como um desejo também do treinador Sérgio Conceição.



"O treinador mostrou vontade em que ele continuasse, chegámos a um entendimento e fico muito satisfeito por termos renovado contrato com o defesa mais goleador da história do FC Porto, mas também o que menos deixa sofrer. O Marcano tem uma experiência que é muito importante, mas a experiência, que vale muito, tem de ser acompanhada pela qualidade", disse o dirigente também em declarações aos canais de comunicação do clube.



Pinto da Costa considerou mesmo que Marcano e Pepe "ainda são dos melhores centrais em Portugal" e que é uma vantagem o espanhol não ter de ir à seleção, ao contrário do seu companheiro no eixo da defesa portista, "indiscutível" na seleção das 'quinas'.