Jesús Corona renova contrato com o FC Porto até 2022

RTP Comentários 08 Mar, 2019, 19:28 / atualizado em 08 Mar, 2019, 19:35 | FC Porto

Imagem colocada esta tarde no site do FC Porto | FC Porto

O extremo, de 26 anos, contratado aos holandeses do Twente em 2015, por 10,5 milhões de euros (ME), tinha contrato em vigor com os `dragões` até 2020, tendo prolongado o vínculo por mais duas temporadas.

Corona, que soma 157 jogos e 22 golos com a camisola dos `dragões`, tinha uma clásusula de rescisão de 50 ME, não se sabendo, por enquanto, se a mesma se manteve ou foi alterada.

“É o reconhecimento do seu valor, um sinal da confiança que temos para o futuro e que queremos contar com ele para as próximas épocas", diz o presidente do FC Porto no site oficial do clube. "Já estávamos a conversar há algum tempo, entendemos que este era o momento oportuno e assinámos a renovação de contrato até 2022.”



Diz ainda Pinto da Costa que reconhecia o "valor do Jesús Corona e o treinador também achava importante a sua continuidade nos próximos anos. Concretizámos isso mesmo e estamos satisfeitos”.

Também na página oficial do clube, Jesús Corona afirma que está "muito contente por atingir este objetivo" e acrescenta que vai "fazer tudo para devolver esta confiança. Sinto-me muito feliz pela confiança demonstrado, espero continuar a trabalhar como tenho feito e que a equipa alcance os objetivos que tem para alcançar.”

C/ Lusa