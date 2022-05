Jogadores do FC Porto celebram "dobradinha" com adeptos junto ao Estádio do Dragão

Depois do triunfo e de levantarem a taça no Estádio Nacional, os "dragões" viajaram de Lisboa para o Porto de avião, com os adeptos a aguardarem pela equipa, não querendo perder a oportunidade de celebrarem com o conjunto mais um triunfo e de verem o troféu.Pepe, capitão da equipa azul e branca, falou aos jornalistas e deixou elogios ao técnico Sérgio Conceição, considerando que a equipa trabalhou muito para chegar ao sucesso.”, afirmou.O defesa central deixou também uma mensagem para os críticos: “”.O campeão FC Porto conquistou no domingo a Taça de Portugal de futebol, 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona "dobradinha", juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi "bisou", com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.Com este troféu, os "dragões" passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do FC Porto a conseguir a "dobradinha" por duas vezes, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.