Jorge Amaral aprova dupla Marega/Aboubakar

Prevê-se casa cheia outra vez, sem Soares mas com Marega que enche as medidas ao antigo guarda-redes dos azuis e brancos Jorge Amaral.



O antigo futebolista considerou, em declarações à Antena 1, que a dupla com Aboubakar resulta.



O ex-número 1 do FC Porto ainda adiantou a ideia de que o jogo do Dragão deve ter bastantes golos mas a equipa dos “dragões” precisa ter cuidado com os “cónegos” que se motivam sempre nestes jogos e têm uma história recente positiva, na época passada ganharam duas vezes ao FC Porto.