Jorge Andrade e a importância do FC Porto vencer o Lokomotiv

As duas equipas jogam esta terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, o jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



Se os portistas vencerem abrem as portas dos oitavos de final da competição e o ex-central dos portistas vê a importância de um triunfo como a possibilidade do FC Porto arrumar com sucesso a participação nesta fase da “Champions” e poder virar atenções para o campeonato da I Liga portuguesa.



É que o FC Porto recebe o Sp. Braga, na próxima jornada da prova interna e as duas equipas partilham o comando da Liga, daí que uma vitória esta terça-feira permitisse ao treinador Sérgio Conceição fazer uma outra gestão do plantel.