Jorge Costa analisa a importância da final da Taça

FC Porto e Sporting encontram-se no sábado na final da Taça de Portugal, a partir das 17h15 no Estádio Nacional, no Jamor, arredores de Lisboa.



Os “dragões” treinam na véspera do encontro no palco do jogo às 18h45.



O Sporting realizou esta terça-feira um treino de adaptação ao terreno de jogo.



A Antena 1 ouviu o antigo capitão dos portistas Jorge Costa no dia em que passam 16 anos após o triunfo do FC Porto de Mourinho na final da Taça UEFA em Sevilha, perante o Celtic, com um triunfo no prolongamento, por 3-2, com dois golos de Derlei e um de Alenichev.



Jorge Costa olha para esta temporada e salienta em declarações à jornalista Cláudia Martins que esta não seja a época do “quase” para o FC Porto.



A final da Taça de Portugal ganha maior expressão para os portistas porque ainda não ganhou nada esta temporada.