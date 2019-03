Jorge deixa FC Porto e é reforço do Santos até ao fim de 2019

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 10:54 | FC Porto

"O lateral-esquerdo Jorge é o novo reforço do Santos FC para a temporada. O jovem de 22 anos, que estava no FC Porto, assinou contrato de empréstimo nesta quarta-feira e ficará à disposição do técnico Jorge Sampaoli até o fim de 2019", refere o Santos na sua página oficial.

O jogador falou já com a camisola do Santos, salientando que o clube paulista "é uma vitrina gigantesca" e que fará tudo "para dar o melhor e poder voltar à seleção" do Brasil, pela qual soma uma internacionalização.

O presidente do Santos, José Carlos Peres, também deixou elogios ao lateral.

"O Jorge era um sonho nosso desde o início do ano. Temos a certeza de que fará um grande ano no Santos, ele tem um ADN ofensivo, o Santos também, a equipa joga muito para a frente. Tenho a certeza que terá êxito no Santos", frisou o dirigente.

Cedido ao FC Porto no início da época, o defesa nunca se conseguiu impor na equipa treinada por Sérgio Conceição e nas últimas semanas chegou a ser dispensado de muitos treinos, para tratar de assuntos pessoais.

Pelos `dragões`, o futebolista tem três jogos na equipa principal, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões, e dois na equipa B.

O lateral fez a formação no Flamengo, no qual chegou à equipa principal em 2015, transferindo-se para o Mónaco em 2016/17.