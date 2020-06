José Fernando Rio diz que vai estar "mais atento do que nunca" ao FC Porto

“Com a responsabilidade que advém de tantos sócios terem confiado em nós, iremos estar mais atentos do que nunca e, sempre que se justifique, interviremos na defesa dos superiores interesses do nosso clube”, prometeu, em comunicado publicado na conta oficial no Facebook.



Pinto da Costa foi eleito para o 15.º mandato (2020-2024) consecutivo com 68,65% dos votos: nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura, o mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, que chegou ao poder em 17 de abril de 1982, superiorizou-se a José Fernando Rio, que obteve 26,44%, e a Nuno Lobo, com 4,90%.



“Estivemos neste combate pelo FC Porto, mas queremos um FC Porto unido”, ressalvou, recordando que o clube está “numa posição delicada”, pelo que espera que Pinto da Costa use o mandato para construir um emblema “mais sólido, mais competitivo e preparado para enfrentar um futuro que não se prevê fácil”.



Também por isso, promete estar “atento ao cumprimento das promessas que fez aos sócios”, embora, garante, sem “nunca ser oposição ao FC Porto”.



Fernando Rio elogiou a “forma exemplar como decorreu o ato eleitoral que dignificou e engrandeceu” o Dragão e congratulou-se pelo facto de ter contribuído para a “discussão” que entende ser necessária na família ‘azul e branca’.



“Todos somos poucos para lutar por um FC Porto melhor”, vincou, após umas eleições que realçaram “a vitalidade e grandeza” dos portistas.



À sua equipa deixou o agradecimento “pela consistência e profundidade das propostas” apresentadas, considerando que o seu “projeto de mudança (…) não se esgotou neste ato eleitoral”.