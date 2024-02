Julgamento de Madureira e mais oito adiado

Aquela que foi a terceira sessão deste julgamento, que decorre no Tribunal do Bolhão, no Porto, não aconteceu porque um dos arguidos, Hugo Carneiro, mais conhecido por “Polaco” e que está detido em Custoias no âmbito da Operação Pretoriano, não pode estar presente devido à greve dos guardas prisionais.O líder da maior claque do FC Porto, Fernando Madureira, que também está detido no âmbito da Operação Pretoriano, não marcou presença, mas ia ser ouvido por videoconferência.À saída do tribunal, o advogado de Fernando Madureira explicou que, ao contrário do que tinha sido adiantado, o seu constituinte já tinha prestado declarações.”, disse Miguel Marques Oliveira.Além de Fernando Madureira e de Hugo Carneiro, não esteve presente na sala de audiência um outro arguido por ter sido dispensado pelo juiz.O julgamento, que na sessão que estava marcada para esta manhã ficou marcado pelo forte dispositivo de segurança mobilizado, continua dias 14 e 18 de março e serão apresentadas imagens das alegadas agressões.Os nove arguidos são acusados de em 2018 terem agredido adeptos do Benfica e agentes da polícia num jogo que hóquei em patins entre a equipa lisboeta e o FC Porto.