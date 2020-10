LC: FC Porto começa fase de grupos com deslocação ao Manchester City

O calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões foi hoje revelado, com os ‘dragões’, inseridos no grupo C, a jogarem o primeiro jogo em Inglaterra frente ao Manchester City, de João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, no dia 21 de outubro.



Na segunda jornada, marcada para 27 de outubro, a equipa orientada por Sérgio Conceição recebe os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins e que conta no seu plantel com José Sá, Rúben Semedo, Pêpê Rodrigues e Cafú.



Na terceira jornada, a 03 de novembro, o FC Porto volta a jogar em casa, recebendo os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas, voltando a jogar com a mesma equipa na quarta jornada, a 25 de novembro, desta vez em França.



Na quinta jornada, a 01 de dezembro, os ‘dragões’ recebem o Manchester City e na sexta e última da fase de grupos deslocam-se ao Olympiacos.



Todos os jogos do FC Porto estão agendados para as 20:00.



A fase de grupos é composta por oito grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final – os primeiros, com a segunda mão em casa, defrontam os segundos – e a terceira a ser relegada para a Liga Europa. A quarta classificada fica fora das competições europeias.