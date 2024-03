LC. FC Porto soma nona eliminação nos "oitavos"

Depois do triunfo caseiro por 1-0, selado aos 90+4 minutos, pelo brasileiro Galeno, os "dragões" perderam pelo mesmo resultado no Emirates, culpa de um tento do belga Leandro Trossard, aos 41 minutos.O 1-0 manteve-se até ao fim do prolongamento, com tudo a decidir-se nos penáltis, desempate em que os "gunners" marcaram os quatro pontapés (Odegaard, Havertz, Saka e Rice), enquanto os "dragões" só converteram dois, por Pepê e Grujic, já que Raya parou os de Wendell e Galeno.O conjunto portista foi, assim, afastado dos "quartos" pela segunda vez pelos "gunners", que há 14 anos, em 2009/10, também perderam no Dragão, então por 2-1, para, depois, virarem a eliminatória em Londres, com uma goleada por 5-0.





Historial negativo



Além do Arsenal, também bateram o FC Porto nos "oitavos" Inter de Milão, em duas ocasiões (2004/05 e 2022/23), Chelsea (2006/07), Schalke 04 (2007/08), igualmente nos penáltis, Málaga (2012/13), Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18).



Quanto aos apuramentos, são apenas cinco, conseguidos face a Manchester United (2003/04), rumo ao segundo título europeu, Atlético de Madrid (2008/09), Basileia (2014/15), Roma (2018/19) e Juventus (2020/21).



No total, nos oitavos de final, o FC Porto contabiliza oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, em 28 jogos, com 27 golos marcados e 38 sofridos.





Na época passada, com o Inter, o FC Porto só caiu sobre fim em San Siro (0-1), com um golo de Lukaku (86 minutos), quando já jogava com 10, por expulsão de Otávio (76), e, no Dragão, atacou muito, mas não desfez o "nulo".