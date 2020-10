LC: Sérgio Conceição aponta equilíbrio no grupo do FC Porto

Sérgio Conceição enalteceu a presença de vários treinadores portugueses nesta fase da prova e considerou essa situação o espelho da qualidade dos técnicos nacionais.



"Não queria muito fugir do jogo de amanhã [sábado, frente ao Marítimo], mas é um grupo extremamente equilibrado. Vem-me à cabeça tantos treinadores portugueses estarem nesta fase da ‘Champions’, o que é excelente para a escola de treinadores portugueses”.



Embora deixe uma análise mais profunda a cada um dos adversários “para mais tarde”, Sérgio Conceição fez uma primeira abordagem ao Grupo C.



"Mas o Manchester City, pelo orçamento... Tem sido nos últimos tempos um clube que investiu muito, com um orçamento fora do normal. O FC Porto, de todos, é o clube que tem mais presenças na ‘Champions’, é um histórico e tem sempre a sua palavra a dizer na passagem à fase seguinte e depois temos o campeão grego, que são [as equipas gregas] sempre equipas interessantes, e o Marselha, que eu conheço, de um campeonato onde já trabalhei e também com um treinador português. É um grupo equilibrado. Depois entramos no pormenor mais lá para a frente", referiu ainda.