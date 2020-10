Liga dos Campeões. FC Porto em jogo de risco frente ao Manchester City

A equipa liderada pelo técnico Sérgio Conceição, que levou para Inglaterra um grupo alargado de 26 jogadores, inicia a "Champions" frente à formação comandada pelo espanhol Pep Guardiola e que conta que os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.O encontro em Manchester chega numa altura algo complicada para o FC Porto, já que leva dois jogos seguidos sem vencer na I Liga portuguesa, primeiro com um desaire caseiro com Marítimo (3-2) e depois com um empate em Alvalade frente ao Sporting (2-2).Crónico candidato a vencedor da Liga dos Campeões nos últimos anos, embora sempre sem sucesso, o Manchester City também chega ao arranque da competição longe de melhor forma, já que sofreu uma derrota e cedeu um empate nas primeiras quatro jornadas da Premier League, e tem igualmente algumas baixas, a mais importante a do médio belga Kevin De Bruyne.O encontro está agendado para as 20h00 e terá arbitragem do letão Andris Treimanis.

À mesma hora, no outro duelo do Grupo C, o Olympiacos, de Pedro Martins, recebe o Marselha, de André Villas-Boas.