Liga dos Campeões. Otávio aponta Marselha como “adversário direto” do FC Porto

Na antevisão ao encontro com os franceses desta terça-feira, da terceira jornada grupo C da competição, o jogador dos ‘azuis e brancos' desvalorizou o facto do adversário ainda não ter vencido nem marcado golos nesta fase da prova.



"Estudámos muito os adversários, o ‘mister' [Sérgio Conceição] passa-nos as informações e sabemos como podem jogar. Estamos preparados. O Marselha ainda não tem pontos, mas são todos adversários diretos, tudo é possível. Cabe-nos vencer o jogo", disse o médio brasileiro.



Otávio lembrou que sendo um jogo em casa "a importância de ganhar é grande", mas, ainda assim, apontou que mesmo com a vitória "ainda nada fica garantido [nas contas do grupo]", embora reconhecendo que "será um passo importante".



O centrocampista abordou, também, a prestação irregular da sua equipa no campeonato nacional, reconhecendo que está a ser um "arranque atípico" para o FC Porto.



"Não imaginávamos começar assim. Mas, o importante não é como começa, mas sim como acaba. Vamos ver quem vai ser o campeão. A crítica é sempre bem-vinda quando tentamos melhorar. Vamos tentar jogar bem nas duas competições, mas a nossa Liga dos Campeões é o campeonato e não podemos perder mais pontos", partilhou.



O FC Porto, que segue no segundo lugar do grupo C da Liga do Campeões com três pontos, recebe esta terça-feira o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, que ainda não pontuou e está no quarto e último posto, numa partida agendada para as 20h00, com arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.