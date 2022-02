Liga Europa. “Dragões” perderam nove vezes em Itália

Derrotas…

Desta forma, e depois do 2-1 caseiro face à Lazio, selado com um ‘bis’ do espanhol Toni Martínez, depois de Zaccagni adiantar os romanos, os "dragões" aproveitam oito resultados e iriam para prolongamento com as seis derrotas tangenciais.Um dos resultados que pode repetir é, precisamente, o que conseguiu face ao conjunto "laziale", frente ao qual empatou a zero em 24 de abril de 2003, num resultado que valeu o apuramento para a final da Taça UEFA.Depois de terem vencido em casa por 4-1, também com reviravolta, os comandados de José Mourinho seguraram o nulo no Olímpico de Roma, muito graças a Vítor Baía, soberbo a parar um penálti do argentino Cláudio López.Os quatro triunfos também qualificam os portistas para os oitavos de final da Liga Europa, sendo que um deles foi igualmente conseguido na capital romana, onde o FC Porto venceu a Roma, cedo reduzida a nove elementos, por 3-0, na segunda mão do "play-off" de acesso à "Champions" de 2016/17.As outras vitórias em solo italiano aconteceram face a AC Milan, que o FC Porto derrotou por 1-0 em 1979/80, com um golo de Duda, e por 3-2 em 1996/97, com mais três golos brasileiros, um de Artur e dois do suplente Jardel, e à Sampdoria, batida em Génova (1-0) por um golo do internacional russo Yuran.Quanto aos empates, foram alcançados perante Lazio, Roma (0-0, em 1981/82), Nápoles (2-2, em 2013/14) e, já na presente temporada, frente ao AC Milan (1-1), num jogo em que os portistas começaram a vencer, com um golo do colombiano Luis Díaz, vendido no mercado de inverno ao Liverpool.As derrotas pela margem mínima são dominantes e, a repetirem-se na quinta-feira, dariam prolongamento, independentemente dos tentos marcados por cada equipa, pois os golos fora deixaram de valer a dobrar em caso de empate.Os "dragões" perderam por um golo face a Nápoles (1-0, em 1974/75), AC Milan (1-0, em 1992/93), Inter Milão (2-1, em 2005/06), Juventus (1-0, em 2016/17), Roma (2-1, em 2018/19) e novamente à "vecchia signora", na época passada, num desaire por 3-2, após prolongamento, com sabor a vitória.Depois de um triunfo no Dragão por 2-1, o FC Porto logrou o apuramento perante o conjunto de Cristiano Ronaldo graças a um ‘bis’ de Sérgio Oliveira, que marcou de grande penalidade e, já no tempo extra, de livre direto. Agora, alinha na Roma.Para "tombar" o FC Porto nos 90 minutos, a Lazio só pode replicar os resultados de AC Milan (3-0, em 1993/94), Juventus (3-1, em 2001/02) e Inter Milão (3-1, em 2004/05, com "hat-trick" do "imperador" Adriano).No total, no reduto de equipas transalpinas, o FC Porto soma quatro vitórias, quatro empates e nove derrotas, com 17 golos marcados e 24 sofridos.

O encontro entre a Lazio e o FC Porto está marcado para quinta-feira, pelas 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Roma, e conta para a segunda mão do "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.