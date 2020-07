Marcano, Uribe e Luis Díaz continuam entregues ao departamento médico

Marcano (tratamento), Uribe (tratamento, ginásio e treino condicionado) e Luis Díaz (tratamento, ginásio e treino condicionado) continuam a ser baixas no FC Porto.



Sérgio Conceição referiu, em conferência de imprensa, que os dois colombianos estão em dúvida para o encontro, sendo que a situação do médio é mais delicada e será mais difícil a recuperação a tempo do jogo diante dos encarnados.



FC Porto e Benfica defrontam-se, este sábado, às 20:45, no Estádio Cidade de Coimbra, para a partida da final da Taça de Portugal.