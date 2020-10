Resumo: Marítimo vence na visita ao FC Porto e impõe primeira derrota aos campeões

O brasileiro Rodrigo Pinho, aos 24 e 52 minutos, que `bisou` pela segunda jornada seguida e se isolou na liderança da lista de marcadores, e o guineense Nanú, aos 90+4, marcaram os golos da primeira vitória do Marítimo no terreno dos `dragões` em 41 jogos para o campeonato, enquanto Pepe, aos 42, e o também brasileiro Otávio, aos 90+9, assinaram os tentos dos anfitriões.

Os "azuis e brancos", que desperdiçaram uma grande penalidade, aos 88, quando o brasileiro Alex Telles permitiu a defesa do iraniano Amir, ocupam o terceiro lugar da classificação, com os mesmos seis pontos de Marítimo e Benfica, que recebe no domingo o Farense, menos um do que o líder Santa Clara.