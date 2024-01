Marko Grujic reintegra treinos do FC Porto após recuperar de síndrome gripal

O jogador, de 27 anos, tinha ficado ausente da convocatória dos `dragões` para a visita ao Farense (vitória por 3-1), no domingo, da 19.ª jornada do campeonato, mas participou hoje na sessão matinal da equipa de Sérgio Conceição, deixando de ladear o defesa central espanhol Iván Marcano e o avançado Gonçalo Borges no boletim clínico.

De fora das opções continuam o lateral esquerdo Zaidu e o avançado Mehdi Taremi, que estão ao serviço das seleções da Nigéria, orientada pelo técnico português José Peseiro, e do Irão na Taça das Nações Africanas (CAN2023) e na Taça Asiática, respetivamente.

O FC Porto folgará na terça-feira e regressa aos trabalhos no dia seguinte, às 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, visando a receção ao Rio Ave, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, para a 20.ª jornada da I Liga.

Os `azuis e brancos` estão no terceiro posto, com 44 pontos, dois abaixo do líder isolado Sporting e a um do campeão nacional Benfica, segundo, que ainda jogam hoje.