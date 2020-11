Mateu Lahoz no FC Porto-Marselha

Será a quarta vez que o espanhol, que esteve na derrota do FC Porto em Liverpool (0-2), na primeira mão dos quartos de final da competição em 2018/2019, vai arbitrar um encontro dos ‘dragões’ na ‘Champions’.



Mateu Lahoz dirigiu ainda o Besiktas-FC Porto (1-1), da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/2018, e o FC Porto-Chelsea (2-1), também da fase de grupos da edição de 2015/2016.



‘Velho conhecido’ das equipas portuguesas e até da seleção nacional, Mateu Lahoz apitou, entre outros jogos, a receção do Benfica ao Zenit (3-0), para a sexta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões da temporada passada.



No Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00 de terça-feira, Mateu Lahoz vai ser auxiliado por Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Alejandro Hernández estará no VAR, assistido por Ricardo de Burgos, e Xavier Estrada Fernández será o quarto árbitro.



Os ‘azuis e brancos’ têm na terça-feira o dia ideal para se destacar no segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, beneficiando também da deslocação do Oympiacos a Manchester.



Depois do 2-0 na receção aos gregos, em resposta ao 1-3 sofrido perante o ‘poderoso’ Manchester City, os comandados de Sérgio Conceição recebem um Marselha que soma por derrotas os dois jogos disputados (0-1 na Grécia e 0-3 na receção aos ingleses).



Os ‘dragões’ têm uma oportunidade de ‘ouro’ para dar um passo importante rumo aos ‘oitavos’, num jogo especial, já que está de volta ao Dragão o treinador André Villas-Boas, pela primeira vez após a marcante temporada de 2010/11.



Em caso de triunfo, o FC Porto pode ‘saltar’ para seis pontos e ficar três à maior sobre o Olympiacos, caso a lógica prevaleça e o ‘onze’ de Pedro Martins perca em Inglaterra, perante o 100% vitorioso City, que, antes da terceira jornada, lidera o agrupamento com seis.