Matheus Uribe recupera e volta aos convocados do FC Porto para os Açores

Limitado fisicamente, com um "abcesso nadegueiro", o internacional colombiano falhou a viagem dos `dragões` a Marselha, saldada com triunfo por 2-0, na quarta-feira, em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O lateral direito Carraça é outra das novidades no grupo, que perdeu o médio senegalês Loum.

O defesa central Pepe, que tem estado ausente nas últimas semanas devido a lesão, continua integrado, uma vez que já o tinha estado em Marselha.

O FC Porto é quarto classificado da I Liga, com 13 pontos, a seis do líder Sporting, enquanto o Santa Clara é sexto, com 10.

Lista dos 26 jogadores que viajaram para os Açores:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: Manafá, Carraça, Pepe, Diogo Leite, Mbemba, Nanu, Sarr e Zaidu.

- Médios: Uribe, Grujic, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson e Fábio Vieira.

Avançados: Luis Díaz, Nakajima, Taremi, Marega, Toni Martínez, Corona e Evanilson.