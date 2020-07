Mbemba limitado, Uribe e Díaz ausentes no treino do FC Porto

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos ‘dragões’, o médio e o extremo realizaram apenas tratamento e não estiveram no relvado, assim como o espanhol Marcano, que continua a recuperar de grave lesão.



Por seu lado, Mbemba, habitual companheiro de Pepe no centro da defesa dos campeões nacionais, esteve no treino, mas trabalhou com limitações.



O FC Porto treina novamente na quarta-feira, às 10:30, no Olival.



A final da Taça da Portugal está agendada para sábado, às 20:45, no Estádio Cidade de Coimbra.