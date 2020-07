Mbemba sem limitações no treino do FC Porto, Uribe e Diáz no relvado

De acordo com uma nota publicada no site oficial do clube, o centrão congolês Mbemba, que esteve limitado no arranque da preparação para o embate com os ‘encarnados’, já treinou normalmente e está apto para o encontro que vai decorrer em Coimbra.



A recuperar de lesão, o médio colombiano Uribe esteve presente na sessão, mas de forma condicionada, assim como o seu compatriota Díaz, estando ambos ainda em dúvida para a final da Taça de Portugal.



Ausente do apronto dos ‘dragões’ só esteve o central espanhol Marcano, que continua a recuperar de grave lesão no joelho.



O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 11:15, novamente no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Após a sessão, às 12:30, o treinador Sérgio Conceição e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão da final da Taça de Portugal, em conferência de imprensa.



O jogo, que assinala o fim da época 2019/20, está agendado para sábado, às 20:45.