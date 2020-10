Médio Grujic espera ser campeão pelo FC Porto

"O FC Porto é um clube enorme. É um dos maiores clubes da Europa. Tem uma história recheada de sucessos", considerou o médio, emprestado pelos ingleses do Liverpool, e que tem por objetivo "conquistar o título".



Grujic, de 24 anos, que chega ao FC Porto depois de duas épocas no Hertha Berlim, também por empréstimo do Liverpool, falou aos canais de comunicação dos campeões nacionais, e prometeu "energia e trabalho árduo".



O médio disse também estar ansioso por começar a treinar, depois de ter estado na seleção da Sérvia.



"Ainda não tive tempo para falar com os meus novos colegas, nem com o treinador, porque estive na seleção", explicou o jogador, que deixou elogios a Sérgio Conceição.



"Sei que o Sérgio Conceição foi um grande jogador que também se tornou num grande treinador. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele", acrescentou.



O croata promete "dar tudo por tudo" na oportunidade de jogar no FC Porto: é um clube enorme. É um dos maiores clubes da Europa. Tem uma história recheada de sucessos", apontou o médio, lembrando as conquistas europeias da Taça UEFA, Liga Europa e Liga dos Campeões.



O futebolista foi anunciado como reforço do FC Porto no último dia de mercado, em 06 de outubro, numa época em que os 'dragões' viram também chegar Cláudio Ramos, Carraça, Malang Sarr, Zaidu, Nanú, Taremi, Toni Martínez, Felipe Anderson e Evanilson.