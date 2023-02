Médio Matheus Uribe e avançado Galeno engrossam boletim clínico do FC Porto

Os futebolistas Matheus Uribe e Galeno ampliaram o boletim clínico do FC Porto, ambos com microrroturas no adutor esquerdo, após a vitória diante do Sporting (2-1), na 20.ª jornada da I Liga, anunciou hoje o clube.