Miguel Coelho treina a equipa feminina de voleibol do FC Porto

Pinto da Costa ambicioso



“Um projeto do FC Porto tem sempre que ter objetivos vitoriosos, mas este de uma maneira especial. Tivemos êxito na nossa parceria [com a AJM], mas agora pretendemos continuar este caminho sozinhos e continuar com as mesmas vitórias”, afirmou o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa.



O líder azul e branco adiantou que toda a gente indicou o nome do treinador Miguel Coelho como sendo “a pessoa certa para o lugar certo” e, por isso mesmo, sobre o trabalho dele está depositada “uma grande esperança”.



“Sabemos que é um homem dedicado ao que faz e é um bom treinador, por isso vamos dar-lhe todas as condições para trabalhar. Tenho a certeza que daqui a um ano estaremos felizes e a festejar muita coisa”, considerou Pinto da Costa.



O presidente portista adiantou que o clube vai ter “uma excelente equipa” feminina, “à altura do FC Porto”, e que este era um projeto e um desejo que tinha há muito.



“Temos no FC Porto muita gente que sabe de voleibol e que sabe tomar decisões. Temos um grande treinador, uma grande equipa, e todos querem vencer. Os nossos adeptos gostam de tudo, sobretudo quando ganhamos”, referiu.