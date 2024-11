Morten Krogh arbitra o Anderlecht-FC Porto

Em Bruxelas, em jogo com início às 17h45 (horas de Lisboa), Morten Krogh terá como assistentes os compatriotas Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen e, no videoárbitro (VAR), o italiano Luca Pairetto.



Os "dragões" chegam a Bruxelas à procura de um bom resultado, numa fase em que estão no 22.º lugar da fase de liga, com apenas quatro pontos em 12 possíveis, enquanto os belgas estão na parte superior, em quinto, com 10 pontos.



Em Braga, a equipa de Carlos Carvalhal, em 26.º, também com quatro pontos, está, igualmente, necessitada de um bom resultado, num jogo em que recebe o Hoffenheim (19.º, cinco pontos), equipa que na última ronda perdeu por 2-0 no Estádio do Dragão.



O jogo, agendado para as 20h00, terá arbitragem de Igor Pajac, acompanhado de Ivan Mihalj e Vedran Durak, com o polaco Tomasz Kwiatkowski no VAR.



Nesta quinta jornada da Liga Europa, o árbitro português Luís Godinho foi nomeado para o jogo entre o Dínamo Kiev (36.º e último) e o Viktoria Plzen (16.º), juntamente com os assistentes Rui Teixeira e Pedro Almeida, tendo Tiago Martins no VAR.



Na Liga Conferência Europa, a visita do Vitória de Guimarães, quinto e totalista de triunfos (nove pontos), ao Astana (21.º), terá o árbitro montenegrino Nicola Dabanovic, num jogo com início às 15h30 (horas de Lisboa).



Na Bósnia, no jogo entre Borac (15.º) e LASK (30.º) estará o português Gustavo Correia, coadjuvado por Tiago Costa e Nelson Pereira, Hélder Malheiro no VAR, assistido por Fábio Mel, e David Da Silva como quarto árbitro.