Nanu teve alta hospitalar e está em repouso domiciliário

O clube informa que o jogador, que sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento após um choque com o guarda-redes Kritciuk, e passou a noite no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, "já foi clinicamente reavaliado", no centro de treinos do Olival.

Ainda na quinta-feira, os campeões nacionais informaram que o defesa, que saiu imobilizado do relvado do Estadio Nacional, em Oeiras, já se encontrava "consciente, estável e orientado no tempo e no espaço", esclarecendo que os exames "realizados no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica".

Nanu, que aos 84 minutos do jogo Belenenses SAD-FC Porto (0-0) chocou na área com o guarda-redes Kritciuk, acabando por perder os sentidos, junta-se no lote de lesionados ao guarda-redes Mbaye, ao defesa Marcano e ao médio Otávio.

O FC Porto iniciou hoje a preparação da visita ao Sporting de Braga, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, agendado para domingo, às 20:45.

Os `dragões`, que na quinta-feira somaram o terceiro empate para a I Liga, mantém a segunda posição da tabela, a três pontos do Sporting, líder, que hoje visita o Marítimo, e com três de vantagem sobre o Sporting de Braga, que é terceiro classificado.