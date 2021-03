"Não podemos deixar pontos em Portimão", avisa Sérgio Conceição

"Vamos ter jogo difícil, senão dos mais difíceis a jogar fora. É um desafio extremamente importante para nós. Temos que ir atrás do prejuízo e não podemos deixar pontos, para ainda termos uma palavra a dizer no principal objetivo da época, que é o campeonato", vincou o técnico dos `dragões`.

Sérgio Conceição lembrou que o adversário algarvio "tem vindo a subir de produção, principalmente nos jogos em casa", valorizando "os bons valores individuais e o coletivo interessante" da equipa do sul do país,

"O Portimonense tem jogadores fortes nos duelos, que podem ombrear com equipas como a nossa. É uma equipa muito agressiva, das que tem mais amarelos na Liga, e é forte nos desarmes. Temos de estar muito atentos a isso. Não está tão bem na tabela, mas entre Portimonense e o Rio Ave, que é o 9.º, só há duas vitórias de distância", analisou o treinador portista.

Sérgio Conceição considerou positivo ter tido uma semana de trabalho mais longa, aliviando a densidade competitiva que o plantel esteve sujeito no último mês.

"Deu mais tempo para trabalhar situações que detetamos não estarem tão bem. Penso que deveríamos ter mais semanas assim, mas por um motivo ou outro, não foi possível. Temos de ir ao encontro daquilo que se pede e ser inteligentes na gestão do grupo", partilhou.

À margem deste desafio com o Portimonense, Sérgio Conceição foi confrontado com convicção do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, numa recente intervenção, que a renovação de contrato será "uma certeza", mas o técnico preferiu não aprofundar o tema.

"O meu futuro passa por fazer a convocatória, ir a casa, e depois seguir para Portimão. Não vou comentar as palavras do presidente. Ele sabe que estou focado nas competições que nos faltam até ao final. Isso é o mais importante neste momento", vincou o treinador.

Ainda no âmbito das renovações, mas desta feita dos jogadores Marega e Otávio, que estão em final de contrato, Sérgio Conceição seguiu com a mesma postura, focando-se na presente temporada.

"Não olho para o contrato dos jogadores, se têm um mês ou 10 anos pela frente. Tenho a garantia de que todos os atletas do plantel estarão comigo até ao fim do campeonato, ninguém vai embora. Depois, são situações que a direção estará atenta e vai resolver da melhor maneira. Certamente farão o melhor pelo clube", afirmou.

O treinador portista foi ainda questionado sobre a evolução do médio Otávio e o facto do brasileiro ter, agora, nacionalidade portuguesa, depois de seis anos a residir e a trabalhar no país, podendo, assim, ser elegível para a seleção portuguesa.

"É um jogador acima da média que tem tido uma evolução fantástica. Está mais maduro e é muito importante para o FC Porto. Quanto a ser ou não português, não me cabe saber ou pensar se está em condições para ir à seleção. Isso é o Fernando Santos que tem de decidir, o país está bem servido em termos de selecionador", partilhou Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado do campeonato com 51 pontos, desloca-se este sábado ao terreno do Portimonense, 12.º com 23, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.