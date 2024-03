Nico González falha treino do FC Porto com fadiga muscular

O médio fez apenas tratamento e trabalho de ginásio na sessão matinal comandada por Sérgio Conceição, no Olival, juntando-se a Iván Marcano e Zaidu no boletim clínico dos ‘dragões’, do qual saiu o guarda-redes Gonçalo Ribeiro ao fim de quase cinco semanas.



De fora do treino estiveram ainda Diogo Costa, Pepe, João Mário e Francisco Conceição (Portugal), Wendell, Pepê e Galeno (Brasil), Jorge Sánchez (México), Stephen Eustáquio (Canadá), Mehdi Taremi (Irão), Alan Varela (sub-23 da Argentina) e Bernardo Folha (sub-21 de Portugal), que representarão as respetivas seleções nacionais na pausa da I Liga.



Depois de dois dias de folga, FC Porto iniciou a preparação da visita ao Estoril Praia, da 27.ª jornada, que está calendarizada para 30 de março, e vai prosseguir os trabalhos na quarta-feira, a partir das 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.



Os ‘dragões’ estão no terceiro lugar, com 58 pontos, a sete do líder isolado Sporting, que tem menos um jogo, e seis abaixo do campeão nacional Benfica, segundo classificado.