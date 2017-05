Nuno Espírito Santo exige concentração total

A três jornadas do final do campeonato qualquer deslize pode ser fatal e o técnico dos portistas está consciente disso, como faz questão de lembrar aos seus jogadores.



Ao início da tarde na conferência de imprensa de antevisão do desafio com os insulares o treinador dos “dragões” frisou que o jogo será muito complicado perante um adversário difícil mas nada que desanime a equipa.



As ideias do técnico foram registadas pelo jornalista Pedro Ferreira no jornal de desporto das 12h30 da Antena 1 que começou por ouvir o treinador a falar do videoárbitro e a concordar com a medida.