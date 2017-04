Nuno Espírito Santo: "FC Porto só pode ganhar em Chaves"

O FC Porto defronta o Chaves, em Trás-os-Montes, sábado, a partir das 20h30, em jogo da 31ª jornada do campeonato da I Liga.



Ao início da tarde desta quinta feira, em conferência de imprensa, o técnico fez a antevisão da partida e considerou que à sua equipa resta uma hipótese: vencer em Chaves, embora seja um confronto de grau de dificuldade elevado.



Nuno Espírito Santo fez apelo à concentração, união e disponibilidade dos seus jogadores e o jornalista da Antena 1, Pedro Ferreira, registou as ideias do treinador em direto no jornal de desporto das 12h30.



A dois dias do desafio o técnico ainda se debate com algumas dúvidas para constituir o melhor “onze” na sua perspetiva.



Danilo trata um corte no joelho esquerdo e a sua participação no encontro é uma incógnita.



Brahimi foi castigado com dois jogos frente ao Sp. Braga e aguarda o desfecho de um recurso que lhe permita reduzir o castigo para um jogo e, desta forma, atuar em Chaves.



Corona procura recuperar a tempo de uma entorse no tornozelo direito contraída num treino.